В Совфеде поддержали предложение Путина разработать новый закон о культуре

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала предложение Владимира Путина разработать новый закон о культуре.

По мнению сенатора, это необходимая инициатива. Она отметила, что кодекс работы различных сфер культуры уже был предложен Минкультом, кроме того свой закон готовили в Госдуме. "Мне видится, что сегодня законодательство движется по пути кодификации, чтобы не обращаться к огромному количеству нормативно-правовых актов, единый закон – более удобный инструмент для регулирования правоотношений в данной сфере", – цитирует Гумерову RT.

Сенатор заявила о большом количестве идей, связанных с новым законом, которые теперь необходимо выверить и собрать в единый документ.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости разработать новый закон о культуре. Глава государства отметил, что проект документа должен будет пройти широкое общественное обсуждение. Законопроект должен будет изменить понимание культурной деятельности. Предлагается воспринимать ее шире, чем просто оказание определенных социальных услуг.