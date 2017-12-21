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Политика

21 декабря 2017, 15:55

Путин высказался о расследовании дела режиссера Серебренникова

власть суды театр

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Президент РФ Владимир Путин заявил, что спектакль "Нуреев" не смогли бы показать на сцене Большого театра, если бы расследование в отношении режиссера Кирилла Серебренникова было преследованием.

"Что касается Серебренникова, то вы знаете хорошо, что если бы это было преследование, а не расследование, его спектакль не был бы поставлен на сцене Большого театра, а это произошло. Поэтому мне кажется, здесь надо повнимательней к этому относится, хотя вещь очень чувствительная", – цитирует РИА Новости главу государства. Это стало комментарием к выступлению литературоведа Александра Архангельского: он упомянул, что Серебренников из-за домашнего ареста не может руководить театром.

Режиссера обвинили в хищении денег, выделенных на проект "Платформа": речь идет как минимум о 68 миллионах рублей. По версии следствия, подконтрольная ему компания "Седьмая студия" завышала количество и стоимость мероприятий в рамках проекта.

Серебренников будет находиться под домашним арестом до 19 января. Мосгорсуд также оставил под арестом деньги, квартиру в Германии и машину режиссера. Арест наложен на денежные средства в размере свыше 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро, и свыше 4 тысяч долларов.

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