21 декабря, 15:50
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Президент России Владимир Путин ограничил численность загранаппарата российского МВД.
"Установить общую штатную численность загранаппарата МВД России в количестве 100 единиц в пределах установленной президентом России предельной штатной численности органов внутренних дел России", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный текст документа.
Ранее в ноябре президент России подписал указ о штатной численности Вооруженных Сил РФ. Теперь она составляет 1 902 758 единиц.
В марте 2017 года Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ примерно на 12 тысяч. Тогда численность произошла за счет передачи Минобороны штата Федерального агентства специального строительства.
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