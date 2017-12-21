Песков рассказал о выдвижении кандидатуры Путина на выборы-2018‍

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы главы государства об участии в собрании инициативной группы по выдвижению его кандидатуры на выборах в 2018 году.

"На самом деле эта процедура не требует присутствия президента. Пока мне не известно ничего о решении самого президента быть там или не быть", – сказал Песков, передает "Газета.ру".

Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе от инициативной группы по выдвижению Путина на президентские выборы 20 декабря. В число участников группы войдут те, кто лично общался с президентом, – олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель РСПП Александр Шохин и другие.

Ранее Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку российских граждан.