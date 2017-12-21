Песков рассказал о выдвижении кандидатуры Путина на выборы-2018‍

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы главы государства об участии в собрании инициативной группы по выдвижению его кандидатуры на выборах в 2018 году.
"На самом деле эта процедура не требует присутствия президента. Пока мне не известно ничего о решении самого президента быть там или не быть", – сказал Песков, передает "Газета.ру".
Центральная избирательная комиссия получила уведомление о сборе от инициативной группы по выдвижению Путина на президентские выборы 20 декабря. В число участников группы войдут те, кто лично общался с президентом, – олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель РСПП Александр Шохин и другие.
Ранее Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку российских граждан.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: