Поставки США оружия на Украину взбудоражат националистов – Песков

21 декабря, 13:43
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Поставки США летального оружия на Украину могут подогреть горячие головы националистов, которые стремятся снова развязать кровопролитие в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, реакция же Москвы на это давно известна. При этом он подчеркнул, что Вашингтон уже опроверг информацию о якобы принятии США решения по данному вопросу.
"Пока официальных решений на этот счет не принималось", – добавил Песков, которого цитирует РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Госдепартамент США одобрил поставки на Украину стрелкового оружия – снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 миллиона долларов.
Речь идет о разрешении на приобретение "легкого оружия" у американских производителей, а не о поставках правительством США.
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