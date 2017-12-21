Кремль может применить принцип взаимности в ответ на санкции США против Кадырова

Фото:ТАСС/Михаил Метцель
Кремль может применить принцип взаимности в ответ на санкции США против главы Чечни Рамзана Кадырова и четырех других россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С большой долей вероятности можно предположить, что, конечно же, принцип взаимности будет соблюдаться", – сказал он, передает ТАСС.
Представитель Кремля также отметил, что правительство считает незаконными эти санкции и считает их недружественными.
Администрация США добавила главу Чечни Рамзана Кадырова в так называемый список Магнитского. Всего перечень пополнился именами пяти российских граждан.
Дополнение внесло министерство финансов США. В санкционный перечень также попали Аюб Катаев, Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.
Эту новость уже прокомментировали в Совете Федерации. Отмечается, что глава Чечни не имел никакого отношения к делу Магнитского, а принцип, по которому дополняется перечень знаменитого акта, остается загадкой.
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