Эксперты прокомментировали закон об отечественном ПО на гаджетах

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Эксперты прокомментировали принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о запрете продажи электронных устройств без российского программного обеспечения. Под действие закона попадают технически сложные товары – смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV, передает ИА "НСН".

По мнению аналитика Mobile Research group Эльдара Муртазина, законопроект серьезно ударит по позициям компании Apple в России. Специалист считает, что вследствие принятия нового документа технологический гигант может уйти с рынка, чтобы не выполнять новые требования.

"Пока что единственный выход, который у них есть, – отказаться от официальных продаж в России. Уйти с российского рынка де-факто. Негативный сценарий для всех нас, но свято место пусто не бывает, их место займут другие", – заявил эксперт.

Новая норма вступит в силу с 1 июля 2020 года. Ответственностью за невыполнение новых норм будут административные штрафы: 50–200 тысяч – для юрлиц, 30–50 тысяч – для должностных лиц.

По новому закону пока неясно, какая из сторон будет отвечать за предустановку российского ПО – производитель или продавец. На данный момент на рынке используют схему, согласно которой производитель может устанавливать фирменные приложения в каждый смартфон.

Авторами законопроекта, принятого в третьем чтении, выступили депутаты Сергей Жигарев (ЛДПР), Владимир Гутенев ("Единая Россия"), Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ). Они полагают, что документ поможет защитить отечественных разработчиков.

