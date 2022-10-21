14:00Общество
Путин заявил, что запреты не помогут решить проблему алкоголизма в РФ
Фото: depositphotos/belchonock
Преодолеть проблему алкоголизма в РФ поможет не введение запретов, а предоставление гражданам возможностей для саморазвития, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Об этом сообщает ТАСС.
"Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", – сказал президент РФ.
По словам Путина, такой подход к проблеме алкоголизма является эффективной общемировой практикой. Кроме того, такая политика демонстрирует неплохие результаты и в России, отметил он.
"Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается – у вас это тоже наверняка можно и нужно решать", – заключил Путин.
В августе президент уже заявлял, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.
Путин призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.
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