Путин заявил, что запреты не помогут решить проблему алкоголизма в РФ

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Преодолеть проблему алкоголизма в РФ поможет не введение запретов, а предоставление гражданам возможностей для саморазвития, заявил Владимир Путин на встрече с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Об этом сообщает ТАСС.

"Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби – вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет", – сказал президент РФ.

По словам Путина, такой подход к проблеме алкоголизма является эффективной общемировой практикой. Кроме того, такая политика демонстрирует неплохие результаты и в России, отметил он.

"Это решаемая проблема. В стране в целом-то решается – у вас это тоже наверняка можно и нужно решать", – заключил Путин.

В августе президент уже заявлял, что для эффективной борьбы с алкоголизмом необходима пропаганда здорового образа жизни вместо запретов. По словам главы государства, не следует относиться к проблеме алкоголизма как к чему-то второстепенному.

Путин призвал развивать инфраструктуру для занятий спортом, уделить необходимое внимание объектам культуры, а также заниматься вопросами здравоохранения.

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