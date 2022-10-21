Песков заявил, что от Запада не стоит ждать политической мудрости

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

На политическую мудрость от государств Запада рассчитывать не стоит, в том числе и от Великобритании. С таким мнением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ожидать сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится", – цитирует пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

Песков также прокомментировал отставку действующего председателя британского правительства Лиз Трасс, назвав выборы на данную должность результатом партийных перетрясок, а не желанием народа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Лиз Трасс объявила о своей отставке, в общей сложности пробыв на должности 44 дня. Решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Уточнялось, что выборы нового премьера организуют до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то его могут назначить на должность уже 31 октября.

Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

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