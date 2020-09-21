Путин повысил оклады судей с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому повышаются оклады российских судей. Это следует из указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия постановляю повысить с 1 октября в 1,03 раза должностные оклады судей", – говорится в опубликованном документе.

Так, оклады повысят судьям Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировым судьям субъектов страны.

Владимир Путин поручил правительству России обеспечить финансирование расходов, которые будут связаны с реализацией данного указа.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.