Путин осмотрел центральный парк в Нижнем Новгороде

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин посетил парк отдыха "Швейцария" в Нижнем Новгороде, а также осмотрел центральную площадь, детские и спортивные площадки, сообщает РИА Новости.

Президент приехал 21 августа на празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Вместе с ним по городу прошелся губернатор области Глеб Никитин.

"Парку 118 лет, в 1903 году он был высажен родителями с детьми, и назвали его Швейцария за вот эти склоны, ландшафты, которые напоминали Альпы", – рассказал президенту Никитин.

Он также отметил, что в городе была проведена реконструкция верхнего плато – 52 гектаров из 170.

"Перепад высот 100 метров, фантастические виды с плато на реку Ока", – подчеркнул Никитин.

Кроме того, губернатор продемонстрировал президенту, как выглядел парк до реконструкции – ограда, которая является объектом культурного наследия, в некоторых местах держалась только на арматуре, а на площади продавались шашлык в лаваше и шаурма. После проведенных работ все кафе на площади оформлены в едином стиле.

Ранее в честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. Там можно найти интересные маршруты, событийный календарь, спецпредложения от отелей и другую информацию. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, целью проекта является помощь туристам при планировании поездок в эти города.