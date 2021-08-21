РФ включила в санкционный список главу МИД Украины и секретаря СНБО

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Российское правительство распространило персональные санкции на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликован на портале правовой информации.

Всего в списке насчитывается 922 человека. В предыдущий раз перечень расширяли в декабре прошлого года, тогда в нем фигурировало 849 фамилий.

Ранее правительство Украины согласовало стратегию внешнеполитической деятельности страны до 2024 года. Отношениям с Москвой в ней посвящен отдельный раздел. В одном из его пунктов говорится, что Россия должна выплатить Украине репарации, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный "временной оккупацией" Крыма.