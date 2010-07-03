Испытания ракет и "Северный поток – 2". О чем говорил Путин с Ниинистё

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
В среду, 21 августа, в Хельсинки прошли переговоры президентов России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё. По итогам встречи президенты выступили перед журналистами и ответили на их вопросы.
По словам российского лидера, на сегодняшний день взаимодействие между РФ и Финляндией идет как на высшем уровне, так и по линии правительств, регионов и общественных организаций, растут инвестиционное сотрудничество и товарооборот. Путин отметил, что количество туристов из Финляндии в России увеличится после начала выдачи бесплатных электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области без похода в консульство.
Также он сообщил, что достигнута договоренность с финским коллегой о продолжении сотрудничества в сфере экологии, в том числе в рамках Арктического совета.
В ходе своего выступления президент РФ отметил, что президенты обсудили ряд вопросов международной повестки дня. Он добавил, что Москва заинтересована в восстановлении в полном формате отношений с ЕС.
Президента России попросили прокомментировать акции протеста, которые недавно прошли в российской столице.
Путин ответил, что подобные события происходят и в столицах Европы.
"И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций", – сказал он.
По словам российского лидера, в зарубежных городах речь идет о значительном количестве погибших и раненых.
Путин сообщил, что работа по прокладке трубопровода "Северный поток – 2" на территории финской экономической зоны была завершена 21 августа. Российский лидер поблагодарил Финляндию "за прагматичный подход" к проекту.
Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект о санкциях против участвующих в прокладке "Северного потока – 2" компаний. Под ограничительные меры могут попасть лица и фирмы, которые предоставляют финансовую и техническую поддержу, продают или сдают в аренду морские суда или обеспечивают страхование таких судов.
"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
Президент России сообщил, что РФ не рвется в Совет Европы, если страну не хотят там видеть.
"Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека", – подчеркнул он.
Глава государства призвал относиться друг к другу непредвзято и объективно оценивать происходящее.
Российский лидер прокомментировал летные испытания США крылатой ракеты наземного базирования обычной конфигурации, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", – подчеркнул глава государства.
Он также добавил, что Москва готова вести диалог насчет вооружения и испытаний, как с американцами, так и с европейцами, но безопасность России при этом "будет надежно обеспечена".
Прежде готовность вести диалог с США по ракетам подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала начать переговоры по возобновлению ДРСМД, который прекратил свое действие 2 августа.
Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН 22 августа проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые нарушают условия ДРСМД.
Авария на полигоне под Северодвинском, по словам Путина, произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.
"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем", – сказал российский лидер.
По его словам, люди, которые пострадали и погибли, выполняли очень важную работу для обеспечения безопасности страны.
Авария на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области произошла 8 августа. Погибли пятеро сотрудников "Росатома" – Алексей Вьюшин, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Евгений Коратаев и Владислав Яновский. Их представили к госнаградам. Еще трое человек получили травмы и ожоги. Семьям жертв окажут финансовую помощь.
В госкорпорации сообщили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий".
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