Испытания ракет и "Северный поток – 2". О чем говорил Путин с Ниинистё

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В среду, 21 августа, в Хельсинки прошли переговоры президентов России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё. По итогам встречи президенты выступили перед журналистами и ответили на их вопросы.

Двустороннее сотрудничество

По словам российского лидера, на сегодняшний день взаимодействие между РФ и Финляндией идет как на высшем уровне, так и по линии правительств, регионов и общественных организаций, растут инвестиционное сотрудничество и товарооборот. Путин отметил, что количество туристов из Финляндии в России увеличится после начала выдачи бесплатных электронных виз для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области без похода в консульство.

Также он сообщил, что достигнута договоренность с финским коллегой о продолжении сотрудничества в сфере экологии, в том числе в рамках Арктического совета.

В ходе своего выступления президент РФ отметил, что президенты обсудили ряд вопросов международной повестки дня. Он добавил, что Москва заинтересована в восстановлении в полном формате отношений с ЕС.

Акции протеста в Москве

Президента России попросили прокомментировать акции протеста, которые недавно прошли в российской столице.

Путин ответил, что подобные события происходят и в столицах Европы.

"И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер, тоже под политическими лозунгами, имеют достаточно тяжелые последствия для участников этих манифестаций", – сказал он.

По словам российского лидера, в зарубежных городах речь идет о значительном количестве погибших и раненых.

"Северный поток – 2"

Путин сообщил, что работа по прокладке трубопровода "Северный поток – 2" на территории финской экономической зоны была завершена 21 августа. Российский лидер поблагодарил Финляндию "за прагматичный подход" к проекту.

Ранее стало известно, что комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект о санкциях против участвующих в прокладке "Северного потока – 2" компаний. Под ограничительные меры могут попасть лица и фирмы, которые предоставляют финансовую и техническую поддержу, продают или сдают в аренду морские суда или обеспечивают страхование таких судов.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Совет Европы

Президент России сообщил, что РФ не рвется в Совет Европы, если страну не хотят там видеть.

"Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека", – подчеркнул он.

Глава государства призвал относиться друг к другу непредвзято и объективно оценивать происходящее.

Испытания американских ракет

Российский лидер прокомментировал летные испытания США крылатой ракеты наземного базирования обычной конфигурации, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы соответствующие шаги будем предпринимать сейчас в ответ на эти действия, зеркального характера", – подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что Москва готова вести диалог насчет вооружения и испытаний, как с американцами, так и с европейцами, но безопасность России при этом "будет надежно обеспечена".

Прежде готовность вести диалог с США по ракетам подтвердил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала начать переговоры по возобновлению ДРСМД, который прекратил свое действие 2 августа.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН 22 августа проведет внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, которые нарушают условия ДРСМД.

Авария на полигоне под Северодвинском

Авария на полигоне под Северодвинском, по словам Путина, произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем", – сказал российский лидер.

По его словам, люди, которые пострадали и погибли, выполняли очень важную работу для обеспечения безопасности страны.

Авария на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области произошла 8 августа. Погибли пятеро сотрудников "Росатома" – Алексей Вьюшин, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Евгений Коратаев и Владислав Яновский. Их представили к госнаградам. Еще трое человек получили травмы и ожоги. Семьям жертв окажут финансовую помощь.

В госкорпорации сообщили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий".