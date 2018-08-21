Кандидат Собянин провел встречу в избирателями в Зеленограде

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин осмотрел новый парк в 23-м микрорайоне Зеленограда, который находится неподалеку школы №2045. Там состоится встреча с избирателями по результатам жеребьевки в Мосгоризбиркоме. Об этом сообщаетАгентство "Москва".

"До благоустройства на месте парка были болота. Первый этап строительства состоялся в 2017 году", – рассказал префект Зеленограда Анатолий Смирнов. На территории площадью около шести гектаров обустроены площадки для воркаута и игры в волейбол, а также установлена хоккейная коробка. Благоустройство в рамках второго этапа проходило в этом году.

"Сейчас в парке установлено 112 опор освещения, высажено более тысячи кустарников, очищен пруд и обустроена набережная. В этом году мы также планируем запустить в водоем рыбу", – подчеркнул Смирнов. Перед проектировщиками парка была поставлена задача максимально сохранить существующие зеленые насаждения.

В перспективе Зеленоград свяжут с подмосковным Раменским в рамках реализации проекта Московского центрального диаметра. Также продолжается строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). По словам кандидата в мэры, ЦКАД возьмет на себя транзит грузовиков, которые сейчас идут по МКАД и Ленинградскому шоссе. Это позволит зеленоградцам быстрее добираться до центра города.

Собянин также затронул тему качества школьного образования. Он отметил, что уровень образования в школах должен быть одинаково высок, независимо от того, в каком округе они находятся. Этому должно способствовать выравненное финансирование.

Кандидат в мэры добавил, что сейчас количество детей, которые поступают на бюджетные места в престижные вузы, увеличилось в разы. Это очень важно для того, чтобы дети были конкурентными в жизни на старте и в целом, отметил Собянин.

Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".