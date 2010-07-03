Путин обратился к выпускникам российский школ

Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Напутствие президента опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства призвал молодых людей гордиться своей страной, а также пожелал удачи, успеха и осуществления мечты.

"Главное – определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе", – сказал глава государства.

Президент отдельно поблагодарил педагогов. "Помните о своих учителях, помогайте и поддерживайте их!" – призвал Путин.

В конце июня в стране традиционно проходят выпускные. В 2019 году более 650 тысяч человек покидают стены российских школ. В столице одной из самых крупных площадок праздника стал по традиции Парк Горького.

Накануне бывших учеников школ поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пожелал выпускникам не терять интерес к знаниям, а также отметил, что только так можно раскрыть свои таланты.

