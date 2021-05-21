РФ не приемлет двойных стандартов в международных делах – Песков

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В международных делах необходима борьба с двойными стандартами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, РФ категорически не приемлет двойные стандарты. Говоря о них, пресс-секретарь президента привел пример с разбитой тарелкой.

"Вы разбили тарелку: можно сказать – на счастье, а можно сказать – да у вас руки не из того места растут", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что России стоит поработать над "мягкой силой". По его словам, с реальной силой страна никаких проблем не испытывает.