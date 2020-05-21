В СФ предлагают законодательно установить понятие самоизоляции

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации намерены дать точное определение понятию самоизоляции. В результате будет предусмотрен порядок установления данного режима, передает РИА Новости.
Кроме того, установят пределы полномочий регионов в этой сфере. Инициатива содержится в предложениях комитета верхней палаты по конституционному законодательству. Планируется, что инициатива будет внесена в перечень мероприятий по совершенствованию закона "в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях".
Первый заместитель председателя комитета Ирина Рукавишникова объяснила, что должны быть сформулированы правила по режиму самоизоляции, которые учтут все интересы и ресурсы.
"Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян", – подчеркнула Рукавишникова.
В России выявлено 317 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 099 летальных исходов, выздоровел 92 681 человек.
Так, в Москве ограничительные меры сохраняются до 31 мая. Они распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.
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