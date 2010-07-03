Госдума приняла закон об электронном голосовании на допвыборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве на дополнительных выборах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Закон призван создать дополнительные условия в Москве для того, чтобы россияне, находящиеся в день выборов за пределами своего избирательного округа, имели возможность проголосовать на цифровых участках, определенных ЦИК России и оснащенных техническими средствами.

Уточняется, что цифровыми также являются избирательные участки, дополнительно образованные Мосгоризбиркомом для создания максимальных удобств избирателям не позднее чем за 55 дней до дня голосования на территории столицы.

Предлагаемый порядок голосования собираются применять при проведении дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва и выборов высших должностных лиц субъектов РФ 8 сентября 2019 года.

Чтобы проголосовать на цифровом участке, избирателю нужно будет не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня голосования подать через портал госуслуг соответствующее заявление.

ЦИК может не позднее чем за 60 дней до дня голосования утвердить перечень цифровых участков на основании предложений Мосгоризбиркома, представленных в ЦИК РФ не позднее чем за 75 дней до дня голосования.

Право назначения наблюдателей в участковую комиссию цифрового участка предоставляется политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, зарегистрированным кандидатам-самовыдвиженцам, а также Общественной палате РФ и Общественным палатам субъектов РФ.

Ранее заместитель председателя избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что в ЦИК РФ допустили использование цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в 2020 году.

Булаев отметил, что комплексы электронного голосования (КЭГ) смогут включать в свою память до трех тысяч бюллетеней. Он также добавил, что цифровые участки можно было бы применить уже в этом году, однако такие решения нужно вводить поэтапно.

Член столичной избирательной комиссии Дмитрий Реут сообщал, что процесс электронного голосования, который могут опробовать на выборах в Могордуму после принятия закона, предварительно, будет занимать не более 10 минут.

Избирателю, пожелавшему голосовать электронным способом, необходимо будет сначала подтвердить свою личность в любом из центров госуслуг, а затем заранее подать заявление на электронное голосование на портале mos.ru.