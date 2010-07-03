В Мосгордуме поддержали поправки к законопроекту об электронном голосовании

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Комиссия Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовала принять во втором чтении законопроект о проведении эксперимента по электронному голосованию, передает Агентство "Москва".

Поправками предлагается уточнить состав избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию – от девяти до 14 членов. Также предлагается закрепить порядок обжалования нарушений избирательных прав граждан.

Отмечается, что электронное голосование будет проходить в одном или нескольких одномандатных избирательных округах столицы, определяемых решением МГИК.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев ранее сообщил, что в ЦИК допустили использование цифровых участков по отношению ко всем избирательным кампаниям уже в 2020 году. По его словам, комплексы электронного голосования (КЭГ) смогут включать в свою память до трех тысяч бюллетеней.

Он уточнил, что в первое время КЭГ не будет отличаться высокой востребованностью, уточнив, что эксперимент начнется с Москвы, а уже потом разойдется по регионам.