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Политика

04:14

Захарова прокомментировала столкновения в Полтавской области

власть политика общество за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в украинском поселке Новые Санжары, где накануне прошли столкновения протестующих с полицией. Об этом она написала в своем официальном аккаунте в Facebook.

В частности, Захарова назвала происходящее там "чудовищным обесчеловечиванием гражданского общества".

"Как метко подметил еще лет 20 назад Кучма, Украина – не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина – это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же", – написала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула символизм того, что нынешние протесты проходят в дни 6-летней годовщины госпереворота на Майдане.

"Тогда Майдану рукоплескал цивилизованный мир, а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", – отметила Захарова.

Столкновения митингующих с полицией прошли накануне в Полтавской области из-за того, что в местный санаторий привезли эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса.

Сообщалось, что местные жители блокировали дороги в поселке Новые Санжары. Полицейским пришлось зачищать проезд для колонн автобусов, тушить и разбирать баррикаду, сооруженную участниками акции протеста.

По неподтвержденным данным, в столкновениях пострадал один митингующий и один полицейский.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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