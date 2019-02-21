Лавров назвал обиду Обамы причиной разногласий РФ и США по вооружению

Россия и США не смогли принять важное решение по стратегическим вооружениям из-за обиды 44-го президента США Барака Обама по поводу экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он указал, что Москва не стала выдавать Вашингтону Сноудена, поскольку ему грозила смертная казнь. В свою очередь, Обама из-за этой ситуации отменил визит на саммит G20 в Санкт-Петербург, где планировалось обсудить взаимодействие по ограничению стратегических наступательных вооружений.
"Из-за неспособности сдержать некую личную обиду тогдашний президент США перечеркнул очень важный документ, который имел все шансы сейчас быть весьма востребованным", – приводит РИА Новости слова Лаврова.
Эдвард Сноуден в 2013 году передал СМИ засекреченные документы, из которых следовало, что американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры глав 35 государств. Публикации вызвали дипломатический скандал. Власти США обвинили Сноудена в государственной измене. Он бежал в Россию, где получил вид на жительство.
2 февраля 2019 года США объявили о приостановке выполнения обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон объяснил свое решение грубыми нарушениями соглашения со стороны России.
Москва пообещала зеркально ответить на действия США. Так, 20 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нацелит ракеты на США, если Вашингтон разместит свои системы ПВО в Европе.
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