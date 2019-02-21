Регионам предложили постоянно информировать граждан о реализации нацпроектов

Региональным властям нужно постоянно информировать граждан о том, как идет реализация национальных проектов. К такому выводу пришли участники заседания совета по развитию социальных инноваций российских субъектов при Совете Федерации, передает Агентство "Москва".
"Принимая во внимание предложения участников заседания, совет решил рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ обеспечить систематическое информирование граждан о целях и ходе реализации национальных проектов в регионах", – говорится в материалах к заседанию.
20 февраля Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, выразил надежду, что результаты реализации национальных проектов станут видны уже к концу нынешнего года.
По его словам, послание Федеральному собранию сосредоточено на внутренних проблемах и на вопросах социально-экономического развития.
Выступление президента началось в среду в полдень и закончилось в 13:30. За это время Путин успел предложить увеличить выплаты на первого и второго ребенка, поручить снизить ставку по ипотеке, а также призвать индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.