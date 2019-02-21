Регионам предложили постоянно информировать граждан о реализации нацпроектов

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Региональным властям нужно постоянно информировать граждан о том, как идет реализация национальных проектов. К такому выводу пришли участники заседания совета по развитию социальных инноваций российских субъектов при Совете Федерации, передает Агентство "Москва".

"Принимая во внимание предложения участников заседания, совет решил рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ обеспечить систематическое информирование граждан о целях и ходе реализации национальных проектов в регионах", – говорится в материалах к заседанию.

20 февраля Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ, выразил надежду, что результаты реализации национальных проектов станут видны уже к концу нынешнего года.

По его словам, послание Федеральному собранию сосредоточено на внутренних проблемах и на вопросах социально-экономического развития.

Выступление президента началось в среду в полдень и закончилось в 13:30. За это время Путин успел предложить увеличить выплаты на первого и второго ребенка, поручить снизить ставку по ипотеке, а также призвать индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума.