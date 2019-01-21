Путин призвал Счетную палату содействовать в реализации нацпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин рассчитывает, что Счетная палата под руководством Алексея Кудрина поможет в реализации нацпроектов, передает ТАСС.

"Думаю, что вам – человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, – несложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей. Я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов", – сказал президент на рабочей встрече с Кудриным.

Кудрин подтвердил, что планирует свою работу именно в указанном президентом ключе.

Он отметил, что в 2019 году Счетная палата будет строже следить за выполнением национальных проектов как независимый от исполнительной власти контрольный орган. В числе новых подходов палаты Кудрин отметил разработку методик стратегического аудита.

"Причем это сейчас мировой тренд, и большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках, тем самым работая на государство, объясняя, что получается, что не получается в достижении стратегических целей", – пояснил Кудрин.

Ведомство также увеличивает долю цифровых методов анализа данных, которые бы позволяли анализировать более широкий круг мероприятий. Глава Счетной палаты констатировал, что состояние данных в стране очень слабое.

"Нам нужно улучшать качество баз данных, их сопоставимость, в этом смысле мы тоже для себя определили как одно из направлений, в том числе и такое, как риск-ориентированный подход. Мы ищем там, где больше рисков как раз и хищений, и рисков невыполнения стратегических целей", – уточнил Кудрин.