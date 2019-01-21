Песков высказался о списании долгов за газ

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Списание долгов за газ населению должно учитывать интересы самих граждан и "Газпрома" как поставщика услуг. В этом уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Саму тему списания задолженности представитель Кремля счел чрезвычайно сложной. По его словам, у администрации главы государства, нет определенной позиции по данному вопросу.

"Товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан – невозможно", – заключил Песков.

История вокруг списания долгов началась с судебного разбирательства в Грозном. Там прокуратура смогла добиться того, чтобы местные жители не оплачивали задолженность, которая стала "безнадежной к взысканию" из-за истечения сроков давности.

Затем депутаты Смоленской областной думы предложили прокуратуре подать в суд иск о списании задолженности по платежам за газ с жителей своего региона. Они также напомнили о равенстве граждан и субъектов по Конституции РФ.