Матвиенко предложила предоставить льготы социальному бизнесу

Создать льготы для социального бизнеса и расширить его сферу деятельности предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свою идею она озвучила на заседании оргкомитета третьего Форума социальных инноваций регионов, передает Агентство "Москва".
По ее словам, изменения нужно вносить на законодательном уровне. Кроме того, стоит ускорить принятие законопроекта о социальном предпринимательстве.
"Закон ожидаемый, очень важно законодательное регулирование этой сферы", – сказала Матвиенко, подчеркнув, что решить вопрос необходимо уже в весеннюю сессию.
Главной идеей социального предпринимательства является решение насущных проблем и помощь людям. В отличие от благотворительности в нем важна идея самоокупаемости и прибыльности проекта.
Ранее в верхней палате парламента поддержали ведение льгот для молодых туристов. Сенаторы также готовы рассмотреть вариант бюджетной поддержки организованного молодежного туризма.
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