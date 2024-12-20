Песков объяснил слова Путина про дуэль с "Орешником"

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Предложение Владимира Путина провести технологическую дуэль "Орешника" с западным ПВО было ответом на вопрос об уязвимостях новой российской ракеты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, были ли слова российского лидера шуткой, Песков отметил, что очень важно говорить об этих высказываниях в контексте того вопроса, который задали Путину.

"Это же не его инициатива была, его попросили объяснить возможные уязвимости ракеты, и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее, и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО", – пояснил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на предупреждение Путина об ответах России на удары вглубь российской территории. Песков напомнил, что президент озвучил свою позицию о витке эскалации, спровоцированного странами коллективного Запада, еще в Санкт-Петербурге.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Президент заявил, что если западные эксперты сомневаются в "Орешнике", то пусть определят какой-нибудь объект для поражения в Киеве и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО.

Также Путин заявил, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Глава государства также напомнил, что дальность удара "Орешником" составляет до 5,5 тысячи километров. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил Путин.

Говоря о разработке данной ракеты, президент РФ рассказал, что лично принимал окончательное решение о необходимости производства "Орешника" и об объеме выпуска этого комплекса. Ученые, конструкторы и инженеры, занимавшиеся созданием снаряда, также согласовывали свою позицию с Минобороны РФ, добавил он.