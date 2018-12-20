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20 декабря, 17:05

Бывший замминистра строительства прокомментировал отказ от долевого строительства

власть эксклюзив

20 декабря, 17:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывший замминистра строительства Олег Бетин прокомментировал в разговоре с порталом Москва 24 высказывание Путина об отказе от долевого строительства.

Эксперт подчеркнул, что проблема с дольщиками существует давно. "Дело в том, что цикл строительства длительный, начинается в одних условиях, с одними ценами, а в завершении уже меняется финансовая обстановка. Кроме того, каждый из строителей ведет несколько объектов, и бывало, что с одного объекта перебрасывали деньги на другой, чтобы завершить, образовывалась пирамида. А в итоге крайними оставались дольщики", – прокомментировал Бетин.

По его словам, это опирается в том числе на мировой опыт. "Такая же практика сложилась в Европе, в Германии, это верный механизм, более правильный. В данном случае ответственность будет лежать на банках. В банках есть эксперты, которые оценивают состояние дел на объекте, проектное финансирование", – рассказал Олег Бетин.

При этом он напомнил, что спад в отрасли неизбежен. "Дольщики вносили не один триллион рублей денег ежегодно на стройку. Если эти деньги для строителей беспроцентные, то у банка идет шесть-восемь процентов, считайте – сразу удорожание. Кроме того, эти банки не каждому строителю дадут, они будут смотреть предысторию, долги, насколько эффективно работает. Поэтому малые предприятия, естественно, уйдут со строительного рынка и станут просто субподрядчиками, если останутся в этой сфере деятельности. Риски есть, но в то же время защита средств участников строительства в данном случае выигрывает", – поясняет Олег Бетин.

Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил о том, что российским компаниям стоит отказаться от долевого строительства, несмотря на риск спада в отрасли. "Надо, безусловно, переходить на цивилизованные способы финансирования этой отрасли, даже если это приведет к некоторому снижению в строительном секторе", – сказал глава государства.

По его словам, если застройщики продолжат безответственно привлекать деньги россиян, проблемы тех, кто вложил деньги в квартиры и не получили их, решены не будут.

Пресс-конференция, которая 20 декабря проходила в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве, стала первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и четырнадцатой с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

власть эксклюзив

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