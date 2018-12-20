Гордон рассказала о мальчике из Иркутска, которому попросили помочь Путина

Трехлетнего Владислава Шестакова из Иркутской области, которому попросили помочь Владимира Путина, ждут в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Об этом рассказала правозащитник Екатерина Гордон.
"Сейчас мальчик в сознании, играет, но боль разрывает голову. Все клиники отказывались его брать, в том числе европейские. Согласилась только клиника в Стамбуле, но малыша туда не довезти. С утра, еще до вопроса Владимиру Путину, на прямой связи с семьей – директор Бурденко, там ждут семью. В Турцию, куда мама мечтает, нереально, он не выдержит, только в Бурденко, если удастся стабилизировать", – сказала она в беседе с RT.
Журналист из Владивостока в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина попросил президента помочь трехлетнему Владу Шестакову из Черемхово. У мальчика нейробластома забрюшинного пространства четвертой степени.
Семье тяжелобольного трехлетнего ребенка удалось собрать 10 миллионов рублей на операцию. Однако сейчас необходима помощь в транспортировке мальчика к месту лечения. Владимир Путин ответил, что возьмет вопрос на контроль.
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