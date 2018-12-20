Путин прогнозирует атаки на Трампа после смены власти в конгрессе США

Владимир Путин считает, что атаки на президента США Дональда Трампа будут возобновлены после обновления состава Конгресса.
"Сейчас поменяется власть в конгрессе. Почти наверняка, на 100% можно прогнозировать, что будут новые атаки на действующего президента", – сказал Путин в ходе большой пресс-конференции.
В среду, 19 декабря, стало известно, что министерство финансов США расширило санкции против ряда российский компаний и граждан. В рамках закона CAATSA под санкции попали 18 россиян, из которых 15 являются сотрудниками ГРУ. Санкции распространили на агентство новостей ФАН, ООО "Экономика сегодня" и "Невские новости", ресурс Usareally. В санкционный список Минфин США добавил сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову, а также Анатолия Чепигу и Александра Мишкина (двух последних подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.
Прямой эфир ежегодной пресс-конференции президента России транслируется на телеканале Москва 24. На мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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