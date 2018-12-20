Эксперт прокомментировал расходы детей топ-менеджеров госкомпаний

Политолог, член правления Российской ассоциации политических консультантов Андрей Колядин прокомментировал обещание Владимира Путина проверить самолеты детей топ-менеджеров госкомпаний. По словам эксперта, кампания по ограничению расходов представителей госкорпораций на свои личные нужды ведется давно.
"Я еще когда работал в ОСК (Объединенная судостроительная корпорация. – Прим.ред.), перед нами ставился вопрос о том, чтобы корпоративы новогодние не проводились за счет бюджета корпораций, потому что это бюджет страны, это налоги, которые собираются с людей. К большому сожалению, персонажи, представляющие госкорпорации в нашей стране, находят все новые и новые лазейки для того, чтобы за счет государственного бюджета решать свои частные вопросы", – прокомментировал политолог.
По его словам, чтобы этого избежать, важна неотвратимость наказания. "Главное, чтобы возмездие за это было обязательным, вне зависимости от того, чей отпрыск воспользовался государственным бюджетом в личных целях. К большому сожалению, это сложная история поиска новых и новых способов получения личных выгод от бюджета привела к тому, что обычно в самолет берут не только представителя "Газпрома" или какого-то другого учреждения, но и представителя надзорных органов, силовых организаций и всего остального. Создается такой пул, который позволяет потом спокойно надеяться на то, что в случае, если вскроются факты использования бюджетных средств во благо отдельных персонажей, чтобы один прикрывал другого", – пояснил эксперт.
Андрей Колядин уверен, что требуется свежий взгляд на проблему. "Нужно либо создавать новые службы, либо менять подход. Случилось такое, значит все, кто был в этом самолете, несут ответственность перед законом, и неважно, кого они представляют. Ну и, наверное, публичность таких вещей нужно повышать, для этого средства массовой информации должны вести себя смелее. Если это не опубличивать, наша страна в коррупции просто потонет, она исчезнет как государство самостоятельное, имеющее возможность заботиться прежде всего о народе, а не о кучке тех людей, которым народ поручил управлять теми или иными направлениями в государстве", – рассказал специалист.
Владимир Путин проверит, на каких самолетах летают дети топ-менеджеров "Газпрома", а также какую жизнь они ведут. Такое обещание президент России дал на пресс-конференции журналисту, который рассказал про их "шикарную жизнь".
Большая пресс-конференция президента России прошла в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.
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