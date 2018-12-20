Путин пообещал обратить внимание на расходы детей топ-менеджеров госкомпаний

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин проверит, на каких самолетах летают дети топ-менеджеров государственных компаний, а также какую жизнь они ведут. Такое обещание президент России дал на пресс-конференции журналисту, который рассказал про их "шикарную жизнь".

Таким образом, российский лидер ответил на просьбу журналиста из Ленинградской области прокомментировать фотографии детей топ-менеджеров госкомпаний, которые пользуются частными самолетами, чтобы, например, слетать на футбольный матч.

Президент России отметил, что "Газпром" спонсирует зарубежные футбольные клубы.

"Все хорошо в рамках здравого смысла, надо всегда за этим очень внимательно следить… Я тоже посмотрю, где они там летают и на чем", – сказал Путин.

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.