Путин заверил, что газ у России не закончится

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин заверил, что запасов газа в стране достаточно и этот ресурс у страны не закончится. Об этом он сообщил на большой пресс-конференции.

По словам президента, у России больше газа, чем в мире в целом. Только на полуострове Ямал запасы составляют 67 триллионов кубометров.

Прямую трансляцию пресс-конференции ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Ранее президент заявил, что поддержка промышленности в России в настоящее время недостаточна.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.