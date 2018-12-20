Путин считает невозможной реставрацию социализма в России

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Владимир Путин заявил, что реставрировать социализм в России невозможно. Он ответил так на соответствующий вопрос на большой пресс-конференции, которая проходит 20 декабря в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

"Это [социализм] всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге с тупиком в экономике", – пояснил.

Президент отметил, что к настоящему моменту произошли "глубинные изменения" в обществе. При этом, по словам Путина, возможны элементы социализации экономики и социальной сферы. Путин добавил, что справедливое распределение ресурсов и отношение к людям, живущим за чертой бедности, является основой внутренней политики РФ. Национальные проекты направлены именно на эти цели по большей части.

Ранее он заявил, что российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям, имея в виду санкции. Он напомнил, что после кризиса 2008–2009 годов экономика упала на 7,8%, а после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5%.

Пресс-конференция началась 20 декабря в 12:00. За прошедший час президенту задали уже немало вопросов. Так, Путин заявил о необходимости изменения ставки НДС, росте доходов населения на 0,5 процента по итогам 2018 года. Также главе государства задали вопрос об инциденте с украинскими кораблями в Черном море – Путин ответил, что это была провокация по отношению к России.

По ситуации на Донбассе он сказал, что правительство Украины "стреляет по людям, которых считает своими гражданами". Россия оказывает гуманитарную помощь жителям этой территории и продолжит помогать им в будущем. Попытки решить конфликт с помощью силы обречены на провал.

Владимир Путин 20 декабря дает большую пресс-конференцию по итогам 2018 года. Прямой эфир транслируется на телеканале Москва 24. На встречу с президентом аккредитовались рекордные 1702 журналиста. Это 14-я пресс-конференция Путина с 2001 года. В 2017 году президенту задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция состоялась в 2008 году, она длилась 4 часа 40 минут.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.