Началась большая пресс-конференция Путина

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Началась большая пресс-конференция Владимира Путина. Прямую трансляцию ведут Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 99,9% журналистов, которые обратились за аккредитацией, ее получили. Было лишь несколько отказов по соображениям безопасности.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года.

Две трети журналистов приехали в столицу из разных регионов страны, еще несколько десятков – из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Германии, Китая, США, Украины, Японии и других стран.

Сотрудников СМИ предупредили, что, если они хотят прийти с плакатами, предпочтительно делать их формата A3, чтобы не мешать фотографам и операторам.

Практику проведения больших ежегодных пресс-конференций Владимир Путин ввел в 2001 году. Первую из них российский лидер провел 18 июля 2001 года – накануне саммита "Большой восьмерки".

На встречу в 2017 году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда главе государства задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.