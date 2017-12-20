Депутат попросил принять меры против завышения цен на праздничные мероприятия

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Иван Сухарев попросил Федеральную антимонопольную службу проверить организации, завышающие цены на проведение новогодних мероприятий, и принять меры.

Соответствующий запрос он направил главе ФАС Игорю Артемьеву. Депутат считает, что ситуация требует немедленного вмешательства, так как деятельность таких компаний портит настроение россиян и ударяет по их кошелькам.

"Несправедливое ценообразование может пагубно сказаться на предпраздничном и новогоднем настроении российских граждан, в особенности детей дошкольного и школьного возраста, что является совершенно недопустимым. Никто не вправе портить праздник детям и опустошать бюджет их родителей ради сиюминутной выгоды", – сказал Сухарев, передает RT.

По его словам, ежегодно жители РФ сталкиваются с проблемой покупки билетов на праздничные елки, так как их приобретают перекупщики, а потом продают дороже, включая в стоимость посреднические операции.

Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов и ГУ МЧС по столице начали проверять магазины пиротехники на наличие контрафакта. Проверка затронет свыше 100 точек продаж.