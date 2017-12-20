Госдума ужесточила ответственность за "телефонный терроризм"

Фото: depositphotos/rugercm

Госдума ужесточила ответственность за заведомо ложные сообщения об актах терроризма. Соответствующий закон депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном, чтении, сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону, за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, совершенное из хулиганских побуждений, будут наказывать штрафом от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

То же деяние, но совершенное в отношении организаций систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятий и организации, связанных с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительных учреждений, пассажирского транспорта, системы учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иных объектов социальной инфраструктуры, либо повлекшее причинение ущерба в размере более одного миллиона рублей, наказывается штрафом от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Заведомо ложные сообщения о готовящихся теракте в целях дестабилизации деятельности власти предполагается наказывать штрафом в размере от 700 тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Если же все перечисленные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, предполагается наказывать штрафом в размере от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от восьми до 10 лет.

В начале декабря Владимир Путин подписал закон, позволяющий блокировать телефонных террористов по запросу правоохранителей.

Закон обязывает операторов раскрывать данные о реальном владельце номера. В случае нарушения этого требования операторы будут обязаны немедленно прекратить трафик.

Также передача сообщений будет останавливаться по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора, если данные пользователя не совпадают с данными лица, купившего SIM-карту.