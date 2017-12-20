МИД РФ: новая стратегия нацбезопасности США направлена на противостояние

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В Министерстве иностранных дел России назвали новую стратегию национальной безопасности США направленной на противостояние.

В сообщении ведомства говорится, что российские власти с сожалением восприняли конфронтационную направленность новой стратегии национальной безопасности США.

Ее ключевой посыл – "мир с позиции силы", задает линию не на конструктивное сотрудничество с другими странами для решения существующих проблем, а на противостояние.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов носит "имперский характер" и демонстрирует неприятие многополярного мира.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не согласна с отношением к России как к угрозе для США.