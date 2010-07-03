В Госдуму направят новую редакцию проекта о детских комнатах в ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Московской городской думы приняли решение направить на рассмотрение Госдумы новой редакции законопроекта о требованиях к детским игровым комнатам в торговых центрах. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В пояснительной записке к документу говорится, что текст законопроекта и сопроводительные материалы к нему были доработаны с учетом замечаний и предложений, поступивших из Совфеда, Госдумы и Совета законодателей РФ.
Отмечается, что временный присмотр не вправе осуществлять лица без медкнижки, те, кто признан недееспособными или с судимостью за ряд преступлений.
Кроме того, законопроект закрепляет обязанность родителя предъявить паспорт и сообщить способы оперативной связи с ним, поскольку "есть случаи, когда родители оставляют детей в игровых комнатах и за ними не возвращаются".
В случае принятия документ вступит в силу через месяц после официального опубликования. Это позволит бизнесу собрать необходимые разрешения и перейти на новый формат работы детских комнат, заключают депутаты.
В конце мая женщина оставила шестилетнего ребенка в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице. Спустя несколько часов администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию. Женщину задержали.
Похожая ситуация произошла в одном из подмосковных хостелов. Неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Детей девушка оставила в самом хостеле, обратно она не вернулась.
Малышей госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. У детей не было отклонений в развитии. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
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