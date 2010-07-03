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Экономика

14:47

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

власть экономика

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения, сообщает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте. Выступая на пленарном заседании форума "Россия зовет!", он призвал менять ситуацию, отметив, что это важнейшее направление работы правительства.

"Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения. Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте", – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что через шесть лет средняя зарплата россиян превысит 63 тысячи рублей. Эксперты считают, что зарплата будет расти благодаря ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ и за счет роста производительности труда.

Специалисты портала по поиску работы выяснили, что для того, чтобы стать счастливыми, россиянам нужно в среднем ежемесячно зарабатывать 161 тысячу рублей. Мужчинам для счастья нужно получать 181 тысячу. Это почти на треть больше, чем желают женщины, – 138 тысяч рублей.

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