В ГД предложили улучшить условия труда сотрудников гражданской авиации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме предложили улучшить условия труда работников гражданской авиации. Соответствующее предложение приводится в резолюции круглого стола "О законодательном обеспечении трудовых отношений в области гражданской авиации", передает Агентство "Москва".
Как говорится в документе, в сфере гражданской авиации отмечается текучка кадров из-за неконкурентных зарплат, потери льгот и гарантий.
"В целях исправления сложившейся ситуации на нашем круглом столе мы призываем государственные институты разработать здравую кадровую политику, направленную на сохранение физического и психического здоровья, профессионального долголетия персонала гражданской авиации, повышения престижа авиационных профессий", – говорится в документе.
Кроме того, предлагается предоставлять преференции добросовестными компаниям, создающим хорошие условия труда для сотрудников.
В октябре Росстат сообщил, что реальные денежные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении после шести месяцев падения. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан сократились на 1,2%. В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором – 0,1%. Рост был зафиксирован в третьем квартале и стал самым быстрым с начала минувшего года. По итогам января – сентября показатель показал прирост на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и вышел в положительную зону.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал россиянам увеличение реальных зарплат до конца года благодаря резкому снижению инфляции. Он подчеркнул, что в планы министерства заложен "устойчивый рост темпов не ниже 2% в год".
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