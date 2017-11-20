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Москва 24

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Политика

20 ноября, 14:45

В Госдуме поддержали запрет пропаганды криминальной субкультуры

власть общество дети

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в соцсетях, поддержал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Абсолютно правильное предложение, я лично готов поддержать данный законопроект", – заявил Свинцов в разговоре с RT. Депутат напомнил, что криминальный мир начали пропагандировать даже некоторые компьютерные игры, а в Сети есть обучающие программы о том, как вести себя в тюрьме. "Это прямая пропаганда, которую надо всячески ограничивать", – отметил Свинцов.

С 2014 года в России начало распространяться движение "А.У.Е.". Среди последователей "тюремной субкультуры" оказалось множество детей. Почему арестантская тематика так интересует современных ребят и как c этим бороться, читайте в материалах портала Москва 24.

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