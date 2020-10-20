В Кремле опровергли информацию о сокращении численности Вооруженных сил РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала решений о сокращении численности Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

"Никаких решений на сей счет не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет", – сказал представитель Кремля.

Ранее газета "Известия" сообщила, что министерство финансов предложило сократить 100 тысяч должностей в армии. Кроме того, как сообщалось, оно предложило перевести на гражданскую службу сотрудников, не связанных с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.

Помимо прочего, в документе, который находится в распоряжении газеты, говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции. По данным издания, проект реформы ведомство направило в Совет безопасности.

