В Кремле опровергли информацию о сокращении численности Вооруженных сил РФ

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не принимала решений о сокращении численности Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.
"Никаких решений на сей счет не принималось, экспертное обсуждение вполне может вестись, но в стадии принятия решения таких вопросов нет", – сказал представитель Кремля.
Ранее газета "Известия" сообщила, что министерство финансов предложило сократить 100 тысяч должностей в армии. Кроме того, как сообщалось, оно предложило перевести на гражданскую службу сотрудников, не связанных с выполнением боевых задач: медиков, преподавателей, кадровиков, финансистов, юристов и тыловиков.
Помимо прочего, в документе, который находится в распоряжении газеты, говорится об исключении из законодательства нормы о ежегодном увеличении военной пенсии на два процента сверх уровня инфляции. По данным издания, проект реформы ведомство направило в Совет безопасности.
Минфин предложил сократить 100 тыс должностей в российской армии
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