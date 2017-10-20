Поклонская опровергла данные СМИ о наличии у нее гражданства Украины

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Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее нет гражданства Украины.

Поклонская подчеркнула, что хочет раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. "Я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ", – приводит РИА Новости слова Поклонской.

"Иного не имею, так что пусть они не беспокоятся и не переживают", – заключила она.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства.