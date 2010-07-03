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Москва 24

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16:58

В Госдуме появится рабочая группа по вопросам правовой защиты врачей

власть медицина политика

16:58

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что необходимо сформировать рабочую группу по вопросам правовой защиты врачей. Он предложил это, выступая на круглом столе "Хирургия – зона профессионального и юридического риска".

"Мы продолжим работать над вопросами. Я предложу поддержать создание в комитете Госдумы по охране здоровья рабочей группы по правовой защите врачей. Мы возьмем на себя ответственность, соберем всех экспертов и в кратчайшие сроки выйдем на предложение", – передает его слова Агентство "Москва".

Также он заявил, что нужно укрепить систему защиты прав врачей.

Ранее правительство заявило о планах обязать работодателей разместить в офисах врачебные кабинеты. Расходы на покупку оборудования может взять на себя бюджет Фонда социального страхования.

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власть медицина политика

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