Требования к дорожному знаку "Инвалид" предложили унифицировать

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе ГИБДД России Михаилу Черникову устранить возникшую правовую коллизию и объединить требования к идентификации знака "Инвалид" на транспортных средствах. Об этом сообщает пресс-служба комитета нижней палаты парламента.
Как уточняется, на данный момент наблюдается правовая коллизия, которая возникла из-за отсутствия единого подхода в идентификации знака "Инвалид" на транспорте.
"С одной стороны, существуют требования к знаку, зафиксированные в правилах дорожного движения РФ, с другой – в сентябре прошлого года вступил в силу порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального пользования, утвержденный приказом Минтруда России. В соответствии с приказом оформление опознавательного знака "Инвалид" возложено на федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ)", – говорится в обращении Нилова.
Депутат подчеркнул, что возникают ситуации, когда сотрудники госавтоинспекции руководствуются исключительно ПДД и игнорируют наличие у водителя знака, выданного МСЭ, что нередко приводит к недопониманию и конфликтам.
В феврале инвалид переплатил за парковку на Новом Арбате. По словам мужчины, стоянка обошлась ему в 500 рублей, хотя по закону положена льгота. Более того, москвич утверждал, что на руках у него были все документы, подтверждающие право занимать специальное место. Он отметил, что оператора не устроил знак "Инвалид" на машине. Спор продолжался более пяти часов.
Ранее сообщалось, что инвалидам могут разрешить бесплатно парковаться в любом регионе России. С этим предложением выступило Минтруда. Законопроект, разработанный ведомством, подразумевает создание специальных опознавательных знаков, которые будут выдавать инвалидам. При этом льготный знак будет привязываться "к инвалиду, а не к машине". Это позволит гражданам "переключать" его между несколькими автомобилями, например, если их подвозит родственник. Ведомство объяснило необходимость законопроекта жалобами иногородних инвалидов на штрафы на платных парковках в столице.
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