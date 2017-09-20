Депутат Госдумы предложил вдвое увеличить уголовную ответственность за вандализм

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Уголовную ответственность за вандализм могут увеличить вдвое. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который готовит поправки в соответствующую статью, сообщает RT.

Поправки предусматривают наказание до 80 тысяч рублей штрафа или до размера заработной платы за период до шести месяцев. Также увеличивается срок наказания: обязательных работ – до 720 часов, исправительных работ – до двух лет, ареста – до шести месяцев.

Групповой вандализм предлагается карать лишением свободы или исправительными работами сроком до 6 лет.

Сухарев считает, что сейчас наказание за вандализм слишком мягкое и не отпугивает потенциальных преступников от совершения правонарушений.

Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" вандалы уничтожили около 10 тысяч растений. Кроме того, в первый же день работы парка неизвестные повредили фрагмент стеклянного купола, который теперь придется заменить.