В Кремле заявили об идеологической войне за умы подрастающего поколения

Фото: depositphotos/stockasso

В настоящее время происходит идеологическая война за умы подрастающего поколения, которую в том числе ведет российская сторона. Она идет "в смартфоне каждого", пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

В ходе первого форума ветеранов боевых действий спецоперации он рассказал о существовании нескольких противостояний.

"Сегодня стало принято говорить, что мы ведем как минимум три войны. Это война на передовой, на линии фронта, непосредственно горячая фаза. Это война экономическая, которой противостоит правительство, все органы власти, для того чтобы наша страна в рамках санкционного давления устояла, чтобы уровень жизни в стране оставался на высоком уровне", – отметил Новиков.

В качестве третьей войны он назвал как раз идеологическую. Новиков добавил, что форум ветеранов СВО организовали в том числе для обеспечения победы в противостоянии за умы молодых людей и за будущее России.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что российская сторона победит в военном конфликте, однако идеологическая война будет идти дольше. По его словам, это противостояние станет очень длинным. При этом, продолжил он, экономический конфликт будет идти еще дольше.

Минобороны заявило о попытке ракетного удара по Крыму, Ростовской и Калужской областям