Путин заявил о наступлении новой эпохи

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Все страны в настоящее время переходят к новому этапу, и смогут показать хорошее развитие лишь те, которые являются подлинно суверенными, сообщил Владимир Путин.

"Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других", – приводит его слова ТАСС.

Глава РФ также указал на то, что Запад стал лидером не только благодаря своей работе, но и за счет грабежа других стран.

"Конечно, этот "золотой миллиард" неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке", – отметил президент.

По его словам, превосходство Запада носит расистский и неоколональный характер.

"Почему "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности. Она делит правду на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей", – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что проведение специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является решением суверенной страны. Оно основано на праве отстаивать свою безопасность.

По его словам, это решение было вынужденным и трудным, но необходимым на фоне возрастающих рисков и угроз. Путин отметил, что оно направлено на защиту граждан РФ, жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева и "неонацистов, находившихся под полным покровительством Запада" на протяжении восьми лет.