Госдума решила приравнять один день в СИЗО к полутора дням в колонии‍

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, согласно которому один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии. Ранее для обвиняемых по уголовным делам срок под арестом засчитывался день за день, сообщают "Дни.ру".

Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот законопроект ожидал принятия уже примерно десять лет.

Поправка предусматривает, что один день в СИЗО будет приравниваться к полутора дням в колонии общего режима или же к двум дням в колонии-поселении. При этом для тех, кто будет отбывать срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режимов, правило "день за день" останется в силе.

Законопроект на заседании Госдумы представил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он уточнил, что действие поправок не распространяется на террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных на смертную казнь. По словам депутата, "принятие поправок должно послужить гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости".

Согласно Конституции РФ, принятая поправка будет иметь обратную силу, то есть для нынешних заключенных произведут перерасчет срока наказания. В четверг, 21 июня, нижняя палата парламента рассмотрит законопроект в третьем, окончательном чтении.