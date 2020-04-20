Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин проведет 20 апреля совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По видеосвязи с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.

"У него запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по вопросам о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, где примут участие ведущие эксперты", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков добавил, что выступят также ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных научно-исследовательских центров. Они помогут российскому лидеру понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, а также поделятся прогнозами развития ситуации.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что решения о дальнейшем режиме борьбы с COVID-19 необходимо будет принимать в течение следующей недели.

Сергей Собянин заявил, что в столице удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Глава города отметил, что число заражений COVID-19 растет, однако рост происходит не в геометрической прогрессии.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 26 350 случаев коронавируса. За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции, таким образом число инфицированных в стране увеличилось до 47 121.